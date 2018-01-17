17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 17 января подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,001 до Br1,9963 (16 января - Br1,9953 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0004, его курс составил Br2,441 (16 января - Br2,4414 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0095 до Br3,5286 за 100 российских рублей (16 января - Br3,5381 за 100 российских рублей).-0-
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