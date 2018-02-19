19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 19 февраля подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0005 до Br1,9605 (16 февраля - Br1,96 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0235 и составляет Br2,4322 (16 февраля - Br2,4557 за 1 евро).

Российский рубль стал дешевле на Br0,0013 до Br3,4775 за 100 российских рублей (16 февраля - Br3,4788 за 100 российских рублей).-0-

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