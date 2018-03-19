19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 19 марта подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0012 до Br1,9636 (16 марта - Br1,9624 за $1).
Курс евро снизился на Br0,0085 и составляет Br2,4086 (16 марта - Br2,4171 за 1 евро).
Российский рубль подешевел на Br0,0017 до Br3,4116 за 100 российских рублей (16 марта - Br3,4133 за 100 российских рублей).-0-
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