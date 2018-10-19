19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 19 октября подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0022 и составляет Br2,112 (18 октября - Br2,1098 за $1).
Евро подешевел на Br0,0109 до Br2,417 (18 октября - Br2,4279 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0061 до Br3,2096 за 100 российских рублей (18 октября - Br3,2157 за 100 российских рублей).-0-
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