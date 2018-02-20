20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 20 февраля подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0005 до Br1,961 (19 февраля - Br1,9605 за $1).
Курс евро снизился на Br0,0076 и составляет Br2,4246 (19 февраля - Br2,4322 за 1 евро).
Российский рубль стал дешевле на Br0,009 до Br3,4685 за 100 российских рублей (19 февраля - Br3,4775 за 100 российских рублей).-0-
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