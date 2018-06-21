21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 21 июня подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0024 до Br2,0076 (20 июня - Br2,0052 за $1).

Евро подешевел на Br0,002 и стоит Br2,3177 (20 июня - Br2,3197 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0053 до Br3,1463 за 100 российских рублей (20 июня - Br3,1516 за 100 российских рублей).-0-

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