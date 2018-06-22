22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 22 июня подорожали, доллар подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0115 и стоит Br1,9961 (21 июня - Br2,0076 за $1).
Евро подорожал на Br0,0098 до Br2,3275 (21 июня - Br2,3177 за 1 евро).
Курс российского рубля повысился на Br0,0123 до Br3,1586 за 100 российских рублей (21 июня - Br3,1463 за 100 российских рублей).-0-
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