23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 23 марта подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0004 до Br1,9487 (22 марта - Br1,9483 за $1).
Курс евро снизился на Br0,006 и составляет Br2,4028 (22 марта - Br2,4088 за 1 евро).
Российский рубль подешевел на Br0,0158 до Br3,4127 за 100 российских рублей (22 марта - Br3,4285 за 100 российских рублей).-0-
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