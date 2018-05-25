25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 25 мая подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0049 до Br2,0017 (24 мая - Br1,9968 за $1).

Евро подешевел на Br0,002 и стоит Br2,3398 (24 мая - Br2,3418 за 1 евро).

Курс российского рубля стал ниже на Br0,0055 до Br3,2467 за 100 российских рублей (24 мая - Br3,2522 за 100 российских рублей).-0-

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