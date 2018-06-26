26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 26 июня подорожали, доллар подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0001 и стоит Br1,9947 (25 июня - Br1,9948 за $1).
Евро подорожал на Br0,0059 до Br2,3285 (25 июня - Br2,3226 за 1 евро).
Курс российского рубля повысился на Br0,0075 до Br3,1752 за 100 российских рублей (25 июня - Br3,1677 за 100 российских рублей).-0-
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