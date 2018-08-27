27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 27 августа подорожали, доллар подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0009 и стоит Br2,0551 (24 августа - Br2,056 за $1).

Евро подорожал на Br0,0107 до Br2,386 (24 августа - Br2,3753 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0161 до Br3,0488 за 100 российских рублей (24 августа - Br3,0327 за 100 российских рублей).-0-

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