27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 27 августа подорожали, доллар подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0009 и стоит Br2,0551 (24 августа - Br2,056 за $1).
Евро подорожал на Br0,0107 до Br2,386 (24 августа - Br2,3753 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0161 до Br3,0488 за 100 российских рублей (24 августа - Br3,0327 за 100 российских рублей).-0-
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