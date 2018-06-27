27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 27 июня подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0033 и стоит Br1,998 (26 июня - Br1,9947 за $1).

Евро подешевел на Br0,0002 до Br2,3283 (26 июня - Br2,3285 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0112 до Br3,164 за 100 российских рублей (26 июня - Br3,1752 за 100 российских рублей).-0-

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