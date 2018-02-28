28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 28 февраля подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0019 до Br1,9556 (27 февраля - Br1,9537 за $1).
Курс евро снизился на Br0,0204 и составляет Br2,3897 (27 февраля - Br2,4101 за 1 евро).
Российский рубль стал дешевле на Br0,0391 до Br3,4693 за 100 российских рублей (27 февраля - Br3,5084 за 100 российских рублей).-0-
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