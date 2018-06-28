28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 28 июня подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0031 и стоит Br2,0011 (27 июня - Br1,998 за $1).

Евро подешевел на Br0,0153 до Br2,313 (27 июня - Br2,3283 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0019 до Br3,1621 за 100 российских рублей (27 июня - Br3,164 за 100 российских рублей).-0-

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