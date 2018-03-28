28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 28 марта подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0047 до Br1,9511 (27 марта - Br1,9464 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0041 и составляет Br2,4176 (27 марта - Br2,4217 за 1 евро).

Российский рубль подешевел на Br0,0151 до Br3,3895 за 100 российских рублей (27 марта - Br3,4046 за 100 российских рублей).-0-

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