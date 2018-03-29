29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 29 марта подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0057 до Br1,9568 (28 марта - Br1,9511 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0089 и составляет Br2,4087 (28 марта - Br2,4176 за 1 евро).

Российский рубль подешевел на Br0,0002 до Br3,3893 за 100 российских рублей (28 марта - Br3,3895 за 100 российских рублей).-0-

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