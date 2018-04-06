6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 6 апреля подешевели, курс доллара не изменился. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара не изменился и составляет Br1,9637.
Евро подешевел на Br0,0074 и составляет Br2,4007 (5 апреля - Br2,4081 за 1 евро).
Российский рубль стал дешевле на Br0,015 до Br3,3945 за 100 российских рублей (5 апреля - Br3,4095 за 100 российских рублей).-0-
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