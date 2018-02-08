8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 8 февраля подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0094 до Br1,998 (7 февраля - Br1,9886 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0096 и составляет Br2,4509 (7 февраля - Br2,4605 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0214 до Br3,4666 за 100 российских рублей (7 февраля - Br3,488 за 100 российских рублей).-0-
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