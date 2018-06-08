8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 8 июня подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0071 до Br2,0016 (7 июня - Br1,9945 за $1).
Евро подешевел на Br0,0024 и стоит Br2,3552 (7 июня - Br2,3576 за 1 евро).
Курс российского рубля стал ниже на Br0,0315 до Br3,1927 за 100 российских рублей (7 июня - Br3,2242 за 100 российских рублей).-0-
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