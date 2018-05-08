8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 8 мая подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0018 до Br2,0203 (7 мая - Br2,0185 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0023 и стоит Br2,4056 (7 мая - Br2,4079 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,008 до Br3,2082 за 100 российских рублей (7 мая - Br3,2162 за 100 российских рублей).-0-

Выгодные курсы обмена валют