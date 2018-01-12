12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро на торгах 12 января подорожал, доллар и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,014 до Br2,0048 (11 января - Br2,0188 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0109, его курс составил Br2,4202 (11 января - Br2,4093 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0029 до Br3,5382 за 100 российских рублей (11 января - Br3,5411 за 100 российских рублей).-0-

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