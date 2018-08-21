21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро на торгах 21 августа подорожал, доллар и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0063 и стоит Br2,0417 (20 августа - Br2,048 за $1).

Евро подорожал на Br0,0142 до Br2,3513 (20 августа - Br2,3371 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0118 до Br3,038 за 100 российских рублей (20 августа - Br3,0498 за 100 российских рублей).-0-

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