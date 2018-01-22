22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро на торгах 22 января подешевел, доллар и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0007 до Br1,9782 (20 января - Br1,9775 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0019, его курс составил Br2,4187 (20 января - Br2,4206 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0104 до Br3,4928 за 100 российских рублей (20 января - Br3,4824 за 100 российских рублей).-0-
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