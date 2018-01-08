8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро на торгах 8 января подешевел, доллар и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0105 до Br1,9974 (5 января - Br1,9869 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0012, его курс составил Br2,3951 (5 января - Br2,3963 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0072 до Br3,4936 за 100 российских рублей (5 января - Br3,4864 за 100 российских рублей).-0-

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