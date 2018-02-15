Ежегодный прирост турецких инвестиций в экономику Беларуси в ближайшее время может достичь 30%

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодный прирост турецких инвестиций в экономику Беларуси в ближайшие годы может составить до 30%, сообщил сегодня журналистам сопредседатель белорусско-турецкого делового совета Дмитрий Дичковский перед началом Белорусско-турецкого бизнес-форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Упор (на форуме. - Прим. БЕЛТА) будет сделан на логистику, инвестиции. Это те возможности, которые предоставляет "Великий камень", преференции в малых городах. Что касается турецких инвестиций, то их ежегодный прирост может составить от 20% до 30%. Это существенная сумма, большие объемы, которые позволят налаживать кооперацию и создавать здесь конкурентоспособные производства и компании", - подчеркнул Дмитрий Дичковский. Он уточнил, что это прогноз на ближайшие годы.

Сопредседатель делового совета напомнил, что турецкие инвестиции уже достаточно активно приходят в Беларусь, турецкие инвесторы активно пользуются преференциями экономических зон. "Кроме того, они видят потенциал ЕАЭС, видят те возможности, которые есть у Беларуси с точки зрения геополитического местоположения", - добавил он.

Товарооборот между Беларусью и Турцией практически достиг $1 млрд. "По итогам 2016 года у нас было немногим более $800 млн. Рост товарооборота - хороший сигнал, значит, деловая активность между странами увеличивается. Турция является одним из крупнейших экономических партнеров Беларуси", - заявил Дмитрий Дичковский.

Он обратил внимание, что в этой стране развиты именно те отрасли, которые могут серьезно помочь дальнейшему развитию экономического потенциала Беларуси. "Это автокомпоненты, строительная отрасль, все, что связано с текстильной промышленностью. Это как раз те сектора белорусской экономики, которые нуждаются в новых компетенциях, ресурсах, инвестициях и инновациях", - констатировал собеседник.

Белорусско-турецкий бизнес-форум с участием премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова и премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма проходит в Минске. Запланированы пленарное заседание и контактно-кооперационная биржа между представителями бизнеса двух стран. Во время форума они обсудят перспективы экономического сотрудничества по ряду направлений, представляющих взаимный интерес. Среди них машиностроение, химическая промышленность, текстильная отрасль, деревообработка, логистика, информационные технологии.-0-