Ежеквартальный сбор сведений о доходах граждан в 2019 году вводить не планируется - МНС

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году в Беларуси планируется сохранить действующий порядок представления сведений о доходах в налоговые органы. Об этом сообщил сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.
"Первоначальной редакцией проекта закона о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс предусматривалось, что налоговые агенты - белорусские организации, предприниматели - будут обязаны ежеквартально представлять в налоговый орган подробные сведения о доходах своих сотрудников. Вместе с тем с 2019 года вводится обязанность ежеквартально представлять сведения персонифицированного учета, а эти сведения частично дублируют друг друга. Поэтому принято решение в 2019 году сохранить действующий порядок представления сведений о доходах в налоговые органы", - пояснил Андрей Ковалевский.
По его словам, эта норма содержится в законопроекте о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс, размещенном на сайте Министерства финансов.
За ближайшие два года государственные органы определят оптимальный механизм сбора сведений в единый информационный ресурс, чтобы исключить трудовые и временные затраты налоговых агентов на передачу этих сведений. Планируется, что сведения в единый информационный ресурс будут собираться с 2021 года в порядке, установленном Советом Министров, добавил начальник управления МНС.-0-
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