Фармакопейный комитет ЕАЭС в 2017 году одобрил 128 проектов общих статей

25 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Фармакопейный комитет Евразийского экономического союза в 2017 году рассмотрел более 150 проектов общих фармакопейных статей, 128 из них одобрены и направлены на публичное обсуждение. Об этом рассказал директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арман Шаккалиев на последнем в нынешнем году заседании комитета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Общие фармакопейные статьи (монографии) Фармакопеи ЕАЭС устанавливают требования к методам контроля качества лекарств и оборудованию, необходимому для проведения испытаний их качества, упаковочным материалам, реактивам, лекарственным формам, фармацевтическим субстанциям, стандартным образцам, вспомогательным веществам, используемым при производстве лекарственных средств, предназначенных для обращения в союзе. По сути, это стандарты, которые необходимы для обеспечения безопасного применения лекарств пациентами, эффективной работы производителей и государственных органов контроля. Они помогут создать условия для свободного движения фармацевтической продукции в ЕАЭС и экспорта в третьи страны.

Члены Фармакопейного комитета обсудили замечания стран ЕАЭС, поступившие по итогам публичного обсуждения ряда проектов, включая "Прозрачность и степень опалесценции жидкостей", "Степень окраски жидкостей", "Потенциометрическое определение рН", "Относительная плотность", "Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях", "Газовая хроматография", "Обнаружение и измерение радиоактивности", "Аномальная токсичность" и "Бактериальные эндотоксины". Отмечена целесообразность включения 17 представленных российской стороной проектов общих фармакопейных статей по ветеринарии в первый выпуск I тома Фармакопеи Евразийского экономического союза после их рассмотрения и одобрения Фармакопейным комитетом.

"Рассмотрение проектов общих фармацевтических статей, входящих в первый выпуск I тома Фармакопеи ЕАЭС, планируется завершить в первом квартале 2018 года", - отметили в пресс-службе.

На заседании одобрен также проект положения о статусе наблюдателей и порядке их участия в работе Фармакопейного комитета ЕАЭС.-0-