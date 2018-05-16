Фармотрасль Беларуси презентована на международном бизнес-форуме в Таджикистане

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фармацевтическая отрасль Беларуси презентована на международном бизнес-форуме "Беларусь - Таджикистан - Афганистан". Такая информация размещена на сайте Минздрава со ссылкой на начальника отдела внешних связей министерства Анатолия Грушковского, сообщает БЕЛТА.
Во время визита Президента Беларуси Александра Лукашенко делегация Минздрава во главе с министром здравоохранения Валерием Малашко находится в Душанбе. Здесь проходят крупные мероприятия, посвященные Беларуси. Среди них второй международный бизнес-форум "Беларусь - Таджикистан - Афганистан", в ходе которого генеральный директор управляющей компании холдинга "Белфармпром" Валерий Шевчук выступил с презентацией фармацевтической отрасли Беларуси. Прошли переговоры с крупнейшими таджикскими и афганскими фармацевтическими компаниями.
Ранее Валерий Малашко и министр здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Насим Ходжа Олимзода на встрече обсудили такие вопросы, как обмен опытом в области здравоохранения, лечение таджикских граждан в ведущих РНПЦ Беларуси, обучение студентов в белорусских вузах, поставки лекарств на таджикский рынок.
Во время визита сделаны реальные шаги для углубления сотрудничества в области образования. Так, подписаны соглашения между Министерством здравоохранения Беларуси и Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, Белорусским государственным медуниверситетом и Таджикским государственным медуниверситетом.
В столице Таджикистана Душанбе 15 мая официально открылась Национальная выставка Беларуси, на которой представлены ведущие фармацевтические организации, производители медицинского оборудования и учреждения здравоохранения.-0-
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