Фармпредприятие "Нативита" намерено пройти европейскую сертификацию GMP к 2020 году

26 сентября, Бешенковичи /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Фармацевтическое предприятие СООО "Нативита" (Бешенковичи, Витебская область) намерено пройти европейскую сертификацию GMP к 2020 году. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, исполнительный директор предприятия Владимир Сычев.

По его словам, в настоящее время предприятие ведет активную работу по выходу на рынки Молдовы, Узбекистана, стран Евразийского экономического союза. Еще один достаточно амбициозный проект связан с продвижением на рынки ЕС, и первой страной с учетом совместной научной работы планируется Словакия. "На данный момент, согласно разработанному плану, ведется многоступенчатый предаудит для прохождения инспекции на соответствие европейскому сертификату GMP. В этот процесс вовлечены европейские специалисты, имеющие богатый опыт работы в ведущих мировых фармацевтических компаниях. Планируем, что процесс займет около года", - отметил руководитель.

Владимир Сычев обратил внимание на достижения "Нативиты", несмотря на то, что это достаточно молодое предприятие, его операционной деятельности всего три года. "У нас зарегистрировано порядка 18 препаратов, применяемых в лечении онкопатологий, рассеянного склероза, гепатита С. Идет регистрация еще девяти продуктов, в том числе для лечения аутоиммунных заболеваний. Проходят клинические исследования по четырем препаратам, которые способны изменить подходы к лечению аутоиммунных, дерматологических заболеваний и онкологии, которая для нас является фокусной", - рассказал он.

Руководитель также остановился на реализации совместных белорусско-словацких научных проектов в сфере разработки инновационных высокотехнологичных методов персонализированного лечения и диагностики онкологических заболеваний. Наряду с СООО "Нативита" их исполнителями выступают Биомедицинский центр в городе Мартин (Словакия), Витебский государственный медицинский университет и РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова. "У нас два основных направления: дендритно-клеточные вакцины и ДНК-вакцины для лечения немелкоклеточного рака легкого, рака молочной железы. Это одни из наиболее распространенных онкопатологий, - пояснил Владимир Сычев. - Проекты начаты три года назад. На сегодняшний день по ним разработана дорожная карта. Исполнителями с белорусской стороны готовится список кандидатов и научных сотрудников, которые пройдут стажировку в Словакии". Исполнительный директор предприятия подчеркнул, что соединение накопленного в Беларуси практического опыта, внушительного производственного потенциала "Нативиты" с сильной теоретической базой словацких коллег, которые сильны в сфере молекулярно-генетического анализа и секвенировании (расшифровке генов), важных при разработке персонифицированных продуктов для онкобольных, позволит наладить выпуск инновационных препаратов для лечения онкозаболеваний.

Значимость этих проектов для словацкой стороны подтверждает сегодняшний визит их делегации на научно-производственный комплекс "Нативита" в Бешенковичах. Гости ознакомились с деятельностью предприятия, обсудили реализацию проектов, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках научно-исследовательских разработок двух стран.

Беларусь и Словакия определили приоритетные сферы сотрудничества в науке Эти направления были обозначены на прошедшем 25 сентября в Минске первом заседании белорусско-словацкой комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий.

СООО "Нативита" специализируется на производстве высокотехнологичных лекарственных средств. Фармацевтические продукты компании включают капсулированные, таблетированные и инъекционные формы лекарственных средств, предназначенных для лечения онкологических и других социально значимых заболеваний.-0-