Фармпредприятие "Нативита" намерено выйти на рынки Сирии и Ирака

2 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Фармацевтическая компания "Нативита" (Витебская область) в 2019-2020 годах намерена выйти на рынки Сирии и Ирака, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Производственный комплекс компании успешно прошел инспекцию Министерства здравоохранения Сирии и Ирака на соответствие международным требованиям Надлежащей производственной практики (GMP). Инспекторы высоко оценили фармацевтическую систему качества и материально-техническое оснащение производственной площадки "Нативиты". В финальном отчете продукты предприятия были рекомендованы к регистрации без необходимости повторного прохождения GMP инспекции.

"Таким образом, теперь мы можем свободно выходить со своими продуктами в эти страны. В Сирию начать поставки планируется во второй половине 2019 года, в Ирак - с начала 2020-го", - отметили специалисты.

Касаясь емкости данных рынков, в компании подчеркнули, что они имеют огромный потенциал. Продвигать на них "Нативита" намерена всю линейку препаратов, применяемых в онкологии.

СООО "Нативита" специализируется на производстве высокотехнологичных лекарственных средств. Фармацевтические продукты компании включают капсулированные, таблетированные и инъекционные формы лекарственных средств, предназначенных для лечения онкологических и других социально значимых заболеваний. В настоящее время предприятием зарегистрировано около 18 препаратов, применяемых в лечении онкопатологий, рассеянного склероза, гепатита С. Идет регистрация еще девяти продуктов, в том числе для лечения аутоиммунных заболеваний. Проходят клинические исследования по четырем препаратам, которые способны изменить подходы к лечению аутоиммунных, дерматологических заболеваний и онкологии.-0-