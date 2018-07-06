Фармзавод в Скиделе будет запущен в эксплуатацию в октябре

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фармзавод в Скиделе (Гродненская область) будет запущен в эксплуатацию в октябре. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики по итогам встречи председателя Совета Республики, куратора белорусско-индийского сотрудничества Михаила Мясниковича с индийскими инвесторами Джаинтом Каушиком, Алоком Кумаром (компания Lok-Beta Pharmaceuticals (I) Pvt. Ltd) и директором ООО "Новалок" Кумаром Маноранджаном.
В пресс-службе отметили, что со вводом предприятия существенно возрастет производство отечественных дефицитных лекарств для нужд внутреннего рынка Беларуси и экспорта. Во время встречи обсуждалось также развитие проекта. "Планируется организация синтеза субстанций для производства лекарств от диабета, кардиозаболеваний и СПИДа", - проинформировали в Совете Республики.
В верхней палате парламента напомнили, что с участием индийского капитала и технологий фактически завершено строительство фармзавода в Бешенковичах (Витебская область) и строится завод в Колядичах в Минске. "Михаил Мясникович во время встречи позитивно оценил работу партнеров с индийской стороны, обратил внимание на вопросы обеспечения качества продукции, подбора и подготовки квалифицированных кадров и тщательного оформления документации", - добавили в пресс-службе.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3246 BYN
|2.32 BYN
|2.326 BYN
|USD
|1.9859 BYN
|1.983 BYN
|1.988 BYN
|RUB
|3.1447 BYN
|3.135 BYN
|3.148 BYN