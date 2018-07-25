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Фермерским хозяйствам следует развиваться в направлении кооперации и интеграции - ученый

Экономика 25.07.2018 | 12:23
Фото из архива
Фото из архива

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фермерским хозяйствам Беларуси следует развиваться в направлении кооперации и интеграции. Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции научный сотрудник Института системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси Виталий Пыл, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одно из возможных направлений дальнейшего развития крестьянских (фермерских) хозяйств - кооперация и интеграция. На сегодня фермерские хозяйства практически не вовлечены в этот процесс. Они являются членами лишь нескольких потребительских сельскохозяйственных кооперативов. В основном у нас кооперируются личные подсобные хозяйства для налаживания сбыта и закупки продукции, необходимой для их деятельности", - сказал Виталий Пыл.

По его словам, кооперация и интеграция фермерских хозяйств только зарождается в Беларуси. "Развитие этого направления может поспособствовать совершенствованию их деятельности", - считает ученый.-0-

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Теги
АПК, мнения, сельское хозяйство, фермы
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