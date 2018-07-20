Финансовая милиция за полгода помогла вернуть в бюджет Br46,1 млн

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы финансовых расследований Комитета государственного контроля за полгода помогли вернуть в бюджет Br46,1 млн. Об этих и других итогах работы за первое полугодие 2018 года шла речь сегодня на выездном заседании коллегии Департамента финансовых расследований, сообщили БЕЛТА в КГК.

Органы финансовых расследований Комитета государственного контроля в январе-июне выявили 531 преступление, из которого 45% - тяжкие. Хотя количество проведенных финансовой милицией проверок снизилось в 3 раза, по результатам таких мероприятий в бюджет поступило (в том числе от реализации товарно-материальных ценностей) Br46,1 млн.

Основные усилия органов финансовых расследований (ОФР) были сосредоточены на противодействии уклонению от уплаты налогов, лжепредпринимательству и незаконной предпринимательской деятельности, коррупционным преступлениям в экономической сфере. Особое внимание уделялось расходованию бюджетных средств и кредитных ресурсов, направленных на реализацию госпрограмм и крупных инвестиционных проектов.

В сфере борьбы с лжепредпринимательством пресечена деятельность двух преступных групп, выявлено 93 преступления, совершенных с использованием лжеструктур. По ст. 234 Уголовного кодекса (лжепредпринимательство) выявлено 25 преступлений. Из предъявленных лжеструктурам и их контрагентам к уплате дополнительных платежей в бюджет взыскано Br19,1 млн. По фактам уклонения от уплаты сумм налогов, сборов выявлено 140 преступлений, большую часть из которых (92) составляют тяжкие, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере. Предписания нерадивым налогоплательщикам, а также в отношении субъектов, совершавших сделки с лжеструктурами, помогли вернуть в бюджет Br8,8 млн.

Проведены мероприятия, направленные на выявление и пресечение значимых фактов коррупции, представляющих реальную угрозу не только конкретным предприятиям, но и экономическим интересам республики. В январе-июне ОФР выявили 111 таких преступлений.

Проанализированы наиболее капиталоемкие статьи расходов республиканского бюджета, рассмотрены сообщения о преступлениях, совершенных при реализации 22 госпрограмм и 4 инвестпроектов. По результатам проверочных мероприятий в бюджетной сфере ОФР выявлено 52 преступления, 16 человек привлечены к административной ответственности, в бюджет поступило Br1,89 млн.-0-