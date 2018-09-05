Финразведка Беларуси ежегодно мониторит операции около 9 тыс. юридических и физических лиц

5 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Финансовая разведка Беларуси - Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля - ежегодно мониторит операции около 9 тыс. юридических и физических лиц. Об этом сообщил председатель КГК Леонид Анфимов сегодня в Москве на сессии Совета высших органов финансового контроля государств - участников СНГ, которая была посвящена роли информационных технологий в развитии и повышении эффективности госуправления, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно мониторингу подвергаются финансовые операции примерно 9 тыс. юридических и физических лиц, понятно, что без использования современных систем обработать такой массив информации было бы практически невозможно", - сказал Леонид Анфимов.

По его словам, Департамент финансового мониторинга КГК располагает уникальными возможностями с точки зрения автоматизации процессов выявления схем отмывания денег и финансирования терроризма. Он получает сведения от финансовых и нефинансовых организаций Беларуси, имеет доступ к информационным системам и базам данных государственных органов и организаций.

Леонид Анфимов отметил, что в Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля создана информационная система органов финансовых расследований, которая позволяет одновременно создавать запрос и обращаться к большому количеству баз данных, интегрироваться с ними, анализировать данные и формировать подзапросы для идентификации лиц и субъектов хозяйствования.

"Первостепенное внимание Комитетом госконтроля уделяется безопасному функционированию этой системы и использованию полученной информации в строгом соответствии с законодательством", - подчеркнул он.-0-