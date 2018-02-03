Фирменный магазин ОАО "Свiтанак" откроется в феврале в Риге

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Свiтанак" (Жодино) в феврале планирует открыть фирменный магазин в столице Латвии Риге, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Юрий Лукашевич.

По словам Юрия Лукашевича, все больше внимания "Свiтанак" уделяет не только производству продукции, но и ее продвижению на рынке Беларуси и за рубежом. Разработана новая концепция фирменной торговли, за последние несколько лет было открыто 60 магазинов, из которых 10 - за пределами странами. "В планах на 2018 год открыть еще 15 магазинов, из них пять - за границей. Предполагается, что до конца февраля магазин заработает в Риге. В течение года появятся новые магазины в нескольких городах России, таких как Санкт-Петербург, Смоленск, а также в других регионах", - информировал Юрий Лукашевич.

Он обратил внимание на высокую сменяемость ассортимента продукции. Ежемесячно выпускаются 1,2-1,3 млн швейных изделий, из которых более трети экспортируется в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Европейского союза, в том числе в страны Балтии. При этом доля новинок каждый месяц составляет около 40% всего объема производства. С 2016 года "Свiтанак" разрабатывает четыре сезонных коллекции, каждая из которых включает 350-400 моделей.

Развитие предприятия обеспечивает модернизация производства. В последние годы "Свiтанак" становился победителем конкурсов "Народная марка", "Бренд года". Предприятие приняло участие в разработке и создании коллекции парадной формы для белорусской делегации к зимним Олимпийским играм 2018 года в сотрудничестве с дизайнером Людмилой Лабковой. Юрий Лукашевич подчеркнул, что эта спортивная одежда будет продаваться в Беларуси. Она уже есть в универмагах Минска и фирменных магазинах предприятия.

Уже сейчас жодинское предприятие уделяет большое внимание школьному ассортименту к новому учебному году. "Например, совместно с партнерами разработаны специальные полотна для производства спортивной одежды. "Умные" нити позволяют отводить влагу от тела, что обеспечивает хорошее самочувствие в процессе занятий", - рассказал Юрий Лукашевич.

ОАО "Свiтанак" входит в состав концерна "Беллегпром" и является крупнейшим предприятием трикотажной отрасли легкой промышленности Беларуси. Здесь работают более 2,2 тыс. человек.-0-