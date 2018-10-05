Fitch подтвердило рейтинг "Белгосстраха" на уровне "B"

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости страховщика (РФУ) Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия ("Белгосстрах") на уровне "В". Прогноз по рейтингу - "Стабильный", сообщили БЕЛТА в агентстве.

Рейтинг и прогноз по рейтингу отражают долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Беларуси в национальной валюте "В", который имеет стабильный прогноз, а также тот факт, что страховая компания находится в 100-процентной собственности государства. Кроме того, рейтинг учитывает наличие гарантий по обязательному страхованию, лидирующую рыночную позицию компании в ряде сегментов в Беларуси, устойчивую прибыльность, адекватную капитализацию, а также слабое, по мнению Fitch, качество инвестиционного портфеля компании.

"Белгосстрах" сохраняет сильные позиции на белорусском рынке страхования и остается эксклюзивным страховщиком по некоторым видам обязательного страхования, включая страхование от несчастных случаев на производстве, обязательства по которому гарантируются государством, страхование строений граждан, сельскохозяйственное страхование, и еще ряду видов страхования. Компания также имеет портфель по страхованию жизни.

В случае изменения долгосрочного РДЭ Беларуси в национальной валюте вероятно соответствующее изменение РФУ "Белгосстраха". Существенное изменение взаимоотношений "Белгосстраха" с государством также, вероятно, окажет прямое воздействие на рейтинги страховщика, полагают в Fitch.-0-