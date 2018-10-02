Fitch подтвердило рейтинг Белорусской национальной перестраховочной организации на уровне "B"

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости Белорусской национальной перестраховочной организации (БНПО) на уровне "В", прогноз по рейтингу - стабильный, сообщили БЕЛТА в Fitch.

Рейтинг отражает тот факт, что БНПО находится в стопроцентной государственной собственности, и принимает во внимание эксклюзивное положение компании в белорусском секторе перестрахования, которое поддерживается на законодательном уровне, а также сильную капитализацию. Рейтинг также учитывает слабое, по оценке Fitch, качество и высокую концентрацию инвестиционного портфеля перестраховщика.

Правительство Беларуси предусмотрело сильную законодательно закрепленную поддержку для компании с целью развития эффективно функционирующей системы перестрахования. Fitch полагает, что правительство республики может предоставить поддержку БНПО на приоритетной основе среди других госкомпаний ввиду ее небольшого размера и системной значимости для финансового сектора.

На компанию оказывает позитивное влияние ее эксклюзивное положение на рынке. В соответствии с законодательством белорусские компании прямого страхования обязаны передавать в перестрахование риски, превышающие допустимое собственное удержание в 20% от их капитала.

В случае изменения долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Беларуси в национальной валюте вероятно соответствующее изменение рейтинга перестраховщика. Существенное изменение взаимоотношений перестраховщика с государством также, вероятно, окажет прямое воздействие на рейтинги БНПО, считают в агентстве Fitch.-0-