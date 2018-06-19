Fitch подтвердило рейтинги Беларусбанка, Белинвестбанка и Банка развития на уровне "B"

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) трех белорусских банков в государственной собственности - Беларусбанка, Белинвестбанка и Банка развития (БРРБ) - на уровне "B" со стабильным прогнозом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Рейтинги банков на одном уровне с соответствующими суверенными долгосрочными РДЭ учитывают мнение агентства о высокой готовности государства предоставить поддержку этим организациям в случае необходимости.

Мнение Fitch основано на мажоритарной собственности государства (Госкомимущество владеет 98,76% в Беларусбанке и 97,48% в Белинвестбанке, Совет Министров - 95,473% в БРРБ) и принимает во внимание надзор со стороны высокопоставленных государственных должностных лиц через представительство в наблюдательных советах этих банков. Оно также учитывает высокую системную значимость банков, в особенности Беларусбанка, роль банков в проводимой политике (определенную на законодательном уровне для БРРБ, но также значимую у Беларусбанка), субсидиарную ответственность государства по облигациям БРРБ, а также историю поддержки, которая предоставлялась в различных формах (взносы в капитал, выкуп "плохих" кредитов, предоставление ликвидности и т.д.). Вместе с тем низкие уровни рейтингов продолжают отражать ограниченную способность властей предоставлять поддержку банкам.

Поддержка капиталом ранее предоставлялась всем трем банкам. Последний раз Беларусбанк и БРРБ получали взносы в основной капитал в 2015 году, а Белинвестбанк конвертировал субординированный долг, держателем которого являлось государство, в основной капитал в 2016 году. Беларусбанк и Белинвестбанк также в некоторой мере испытали позитивное влияние от передачи "плохих" кредитов, частично в БРРБ, в последние годы.

БРРБ ожидает взнос в основной капитал от государства в течение 2018 года. По мнению Fitch, планы государства относительно входа Европейского банка реконструкции и развития ("ААА"/прогноз "стабильный") в капитал Белинвестбанка с 25-процентной долей не приведут к существенному изменению готовности властей поддерживать банк, пока государство владеет контрольной долей, при этом нельзя исключать определенную поддержку перед продажей.

РДЭ банков могут быть повышены в случае повышения рейтингов Беларуси или понижены в случае понижения суверенных рейтингов. Кроме того, РДЭ банков могут быть понижены и, соответственно, станут ниже суверенного рейтинга, если своевременная поддержка не будет оказана в случае ее необходимости или если стоимость потенциальной поддержки существенно увеличится относительно способности государства предоставить ее.-0-