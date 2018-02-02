Fitch повысило рейтинги шести белорусских банков до уровня "B"

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) шести белорусских банков с уровня "B-" до "B". Прогноз по долгосрочным РДЭ - "стабильный", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-релиз агентства.
Речь идет о Беларусбанке, Белинвестбанке, Банке развития, БПС-Сбербанке, Банке БелВЭБ и Белгазпромбанке.
Данные рейтинговые действия последовали за повышением суверенных долгосрочных РДЭ Беларуси и странового потолка с "В-" до "В".-0-
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