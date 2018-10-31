Флот "Белавиа" в ближайшие два года пополнят пять Embraer и шесть Boeing

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие два года "Белавиа" планирует пополнить свой авиапарк пятью самолетами Embraer и шестью Boeing 737 МАХ. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель авиакомпании отметил, что у "Белавиа" есть четкий план существенного обновления флота. "В следующем году мы приобретем в лизинг четыре новых самолета Embraer с заводов-изготовителей и два самолета нового поколения Boeing 737 МАХ8", - проинформировал Анатолий Гусаров. В 2020 году, по его словам, будет приобретено в лизинг еще четыре самолета Boeing 737 МАХ8 и один Embraer.

Компания также планирует приобрести на условиях лизинга самолеты Embraer нового поколения, однако это будет не раньше 2021 года.

"За три года мы обновим практически половину флота авиакомпании", - отметил Анатолий Гусаров. Он напомнил, что в этом году авиапарк "Белавиа" уже пополнили три самолета Embraer. Это дает "Белавиа" возможность более активно проводить политику по снижению стоимости билетов. "Я уверен, что в ближайшее время мы сможем предложить достаточно интересные продукты, которые будут положительно оценены", - подытожил Анатолий Гусаров.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и выполняет регулярные рейсы в 52 аэропорта 28 стран Европы и Азии. Флот авиакомпании насчитывает 29 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer-175, четыре Embraer-195, четыре CRJ-100/-200). По итогам 2018 года компания планирует перевезти примерно 3,5 млн пассажиров.-0-