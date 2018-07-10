10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фонд E5P может вложить около 17 млн евро грантовых средств в зеленые проекты Беларуси, сообщил сегодня заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич во время церемонии подписания соглашения о выделении фондом 2 млн евро на реализацию проекта по строительству полигона твердых отходов в Пуховичах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня фонд E5P начинает работу в Беларуси. В прошлом году было подписано соглашение, которое открыло путь для работы здесь, и у нас появилась исключительная возможность привлекать его грантовую поддержку при реализации инвестпроектов в сфере энергоэффективности и зеленой экономики. С радостью отмечу, что "окно" Беларуси уже наполнено инвестициями на сумму около 17 млн евро", - подчеркнул замминистра.

Дмитрий Матусевич уточнил, что это средства Евросоюза (10 млн евро), Швеции (5 млн евро), Германии (1 млн евро), Польши (150 тыс. евро), Эстонии (60 тыс. евро). Беларусь также внесла свой вклад в размере 1 млн евро.

"Сегодня было подписано первое соглашение, в рамках которого выделено 2 млн евро грантовых средств на реализацию проекта по строительству регионального полигона твердых бытовых отходов в Пуховичах. Мы будем пристально следить за этим проектом, так как правительство уделяет повышенное внимание реформам в области эффективности жилищно-коммунального хозяйства, в том числе модернизации системы обращения с твердыми бытовыми отходами", - отметил он.

По словам замминистра, сейчас Беларусь готовит новые проекты, которые могут быть реализованы совместно с фондом E5P в таких сферах, как ЖКХ, транспорт, топливно-энергетический комплекс. "Мы уже начали подготовку других инвестиционных проектов с ЕБРР, где также рассчитываем на привлечение грантов фонда. В частности, это повышение энергоэффективности жилищного фонда в Минске, где потребности в грантовых ресурсах составляют около 5 млн евро. Сегодня прозвучало предложение Минского облисполкома, чтобы эту программу расширить и на область. Следующий проект - модернизация объектов водного хозяйства в 8 городах Беларуси, где потребность в грантовом финансировании составляет более 10 млн евро", - рассказал он.

Как пояснил глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский, фонд E5P создан для того, чтобы финансировать проекты по энергоэффективности и снижению потребления различных невозобновляемых ресурсов. "В Беларуси, как и в соседних странах, есть потенциал, чтобы такие проекты развивать. Мы ожидаем, что со временем будет целый набор таких проектов как в государственном секторе, так и в частном. Этот проект - только начало", - констатировал он.

Как сообщалось, ЕБРР предоставляет государственный заем в размере до 5 млн евро новой компании по управлению твердыми отходами, которая будет создана Минским областным исполнительным комитетом для Пуховичского и Червенского районов. Кредит будет использован для финансирования внедрения современной системы управления твердыми отходами, охватывающей сбор и обращение с ТБО в этих районах. Кредит будет софинансироваться грантом доноров на сумму до 2 млн евро из фонда E5P.

Созданное предприятие по переработке мусора станет первым в Беларуси, которое будет полностью отвечать европейским стандартам. Проект соответствует стратегии перехода ЕБРР к зеленой экономике, он поможет улучшить стандарты управления в коммунальном секторе. Предприятие будет спроектировано, построено и пущено в эксплуатацию в соответствии с директивой ЕС о полигонах. Техническая поддержка по подготовке проекта была оказана правительством Чехии.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных секторах экономики страны.

Восточноевропейское партнерство в сфере энергоэффективности и экологии (E5P) является многосторонним донорским фондом объемом 180 млн евро, которым управляет ЕБРР и который призван стимулировать инвестиции в области энергоэффективности в странах Восточной Европы. Фонд был создан по инициативе шведского правительства в период его председательства в Европейском союзе (ЕС) в 2009 году.

E5P дополняет кредитное финансирование проектов по энергоэффективности, предоставляемые такими финансовыми учреждениями, как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, KfW, Северная экологическая финансовая корпорация и Группа Всемирного банка. Участниками E5P являются ЕС и США, а также Армения, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Грузия, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Молдова, Норвегия, Польша, Румыния, Словацкая Республика, Швеция, Украина и Беларусь.-0-