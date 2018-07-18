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Форум "Евразийская неделя" пройдет 22-24 октября в Ереване

Экономика 18.07.2018 | 14:44
Фото из архива
Фото из архива

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. III Международный выставочный форум "Евразийская неделя" пройдет 22-24 октября в Ереване (Армения), сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Форум соберет 2,5 тыс. участников - представителей органов власти и бизнеса, специалистов институтов развития, финансовых регуляторов, экспертов из государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и стран - партнеров союза.

На официальном сайте форума опубликована архитектура деловой программы. Мероприятия деловой программы пройдут по трем основным направлениям - стратегическому, отраслевому и бизнес-треку. Пленарное заседание будет посвящено промышленной кооперации.

Стратегический трек нацелен на создание условий для прямого диалога предпринимателей с регуляторами национального и наднационального уровней. Он также включает панельную дискуссию о конкуренции на территории ЕАЭС, о будущем союза с учетом мировых вызовов, о большом евразийском партнерстве, бизнес-диалог о налоговом администрировании без ущерба для кооперации, дебаты о перспективах криптовалюты и других атрибутах цифровой экономики, мозговой штурм "Будущее ЕАЭС глазами молодежи".

На саммите регионов стран союза пройдет дискуссия, как устранить барьеры и усилить процессы межрегионального сотрудничества в сфере промышленности.

Традиционно на "Евразийской неделе" состоятся дискуссии по вопросам сотрудничества со странами - партнерами ЕАЭС. В этот раз одно из таких мероприятий будет посвящено Китаю, с которым в мае этого года подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве; другое - Ирану, который тогда же подписал временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли.

На заседании Делового совета ЕАЭС представители бизнеса определят приоритеты развития отраслей экономики союза, обсудят, как повысить конкурентоспособность за счет кооперации, и договорятся о совместном продвижении продукции на рынки третьих стран. Запланировано заседание Консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС.

В отраслевом треке намечены сессии и дискуссии, посвященные развитию кооперации и расширению экспортных возможностей в сфере информационных технологий и точной инженерии, в сельском хозяйстве, легкой промышленности, на рынке фармацевтических товаров и медицинских изделий, в ювелирной и светотехнической отраслях, а также при создании умных городов. Особое внимание будет уделено вопросам создания общей инфраструктуры, разработке единых стандартов и гармонизации законодательства.

Одно из отраслевых событий "Евразийской недели" - финал конкурса инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы" и награждение победителей.

По словам организаторов, бизнес-трек деловой программы позволит решить практические вопросы, которые возникают у предпринимателей, расширить деловые контакты в ЕАЭС и третьих странах. Среди запланированных мероприятий - дискуссия промышленников и транспортников о проблемах транспортно-логистического комплекса. Еще две темы для обсуждения: создание новых цифровых продуктов для рынка ЕАЭС и производство "умных" стройматериалов. Состоятся и практикумы для предпринимателей - как учредить бизнес для выхода на рынок ЕАЭС, зайти в торговые сети.

"Программа форума способствует поиску общих практических решений и развитию бизнеса. Нам важно, чтобы производители и поставщики продукции из разных государств получили максимум полезной информации и расширили деловые связи для успешного ведения бизнеса на рынке ЕАЭС. Форум дает предпринимателям возможность получить ответы на интересующие их вопросы напрямую у представителей органов власти и институтов развития, финансовых регуляторов, экспертов из ЕАЭС и третьих стран", - прокомментировала член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина.

В этом году запланирована масштабная выставка экспортного и кооперационного потенциала ЕАЭС, в которой примут участие более 120 компаний различных отраслей: сельское хозяйство, легкая промышленность, точная инженерия и IT, инновационные строительные материалы, ювелирная промышленность, фармацевтика.

Участие в форуме "Евразийская неделя" бесплатное. Регистрация на официальном сайте www.eurasianweek.com.

Форум "Евразийская неделя" - ежегодное мероприятие, проводимое странами ЕАЭС и ЕЭК. Инициатива проведения форума утверждена в мае 2015 года решением пяти премьер-министров государств - членов ЕАЭС. Мероприятие включает деловую и выставочную части, способствует установлению B2B- и B2G-контактов.

Впервые форум состоялся в октябре 2016 года на площадке Московского международного форума "Открытые инновации". Второй форум прошел в августе 2017 года в Астане. Событие ежегодно собирает более 2 тыс. участников из государств ЕАЭС и других стран.-0-

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Армения, форумы
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