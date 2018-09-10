10 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Форум "Парус Шанхая" в Минске поспособствует реализации совместных проектов - Линь Сян. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета по вопросам населения, природных ресурсов, окружающей среды и инфраструктуры при Политическом консультативном совете администрации города Шанхая Линь Сян, выступая сегодня на этом торгово-экономическом форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

Линь Сян считает, что с учетом нынешних хороших белорусско-китайских связей у реализации новых совместных проектов, в том числе с шанхайскими бизнесменами, огромные перспективы. Он подчеркнул, что Шанхай с 2016 года активно проводит выездные торгово-экономические мероприятия, в их числе выставка "Парус Шанхая", которые способствуют реализации концепции "Один пояс и один путь".

Заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич считает, что перед Беларусью и Китаем открываются новые возможности для взаимовыгодных связей. По его словам, в настоящее время Китай является третьим торговым партнером республики. Большие результаты достигнуты в расширении прямых китайских инвестиций, благодаря которым реализуется немало совместных проектов. В числе важнейших он назвал Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".

Сегодняшнее мероприятие собрало на одной площадке более 130 белорусских и китайских компаний, заинтересованных в сотрудничестве в сферах машиностроения, строительства, информационных технологий, химической промышленности, охраны окружающей среды, легкой промышленности, продовольствия, производства ювелирных изделий.

Для участия в форуме в Минск приехали китайские производители электроники и бытовой техники, одежды и тканей, упаковки для медицинского оборудования, косметики, игрушек, украшений, а также импортеры автомобилей, электротехнического и сварочного оборудования, компьютерной техники, заинтересованные в поиске деловых партнеров в Беларуси.

Помимо бизнес-кругов в мероприятии принимают участие государственные органы двух стран: комитет при Политическом консультативном совете администрации Шанхая, Министерство экономики Беларуси, Минский облисполком, посольство КНР в Беларуси.

Участники мероприятия рассматривают алгоритмы выхода на китайский рынок, особенности доставки товаров и возможности минимизации расходов при перевозке грузов, а также другие актуальные вопросы, связанные с экспортом белорусской продукции в Китай.

На форуме проходят B2B-переговоры, во время которых представители белорусских компаний представляют свои проекты и предложения заинтересованным китайским партнерам.-0-