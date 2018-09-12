12 сентября, Ташкент /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Форум регионов Беларуси и Узбекистана планируют провести в 2019 году. Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы перешли на качественно новый уровень наших отношений - это сотрудничество между регионами и парламентами наших республик. Сегодня работаем над проведением в Беларуси, возможно, в следующем году форума регионов Беларуси и Узбекистана", - рассказал дипломат.

Стороны видят большой потенциал в развитии регионального сотрудничества. Ведь руководители городов и областей лучше знают, в чем нуждается их регион с точки зрения экономики, и напрямую решать эти вопросы гораздо проще и эффективнее, отметил Леонид Маринич.

Ожидается, что меморандум о проведении форума регионов будет заключен во время официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан.-0-