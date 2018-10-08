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Форум регионов - эффективная площадка для диалога по вопросам интеграции и межрегионального сотрудничества

Экономика 08.10.2018 | 15:40
Михаил Мясникович. Фото из архива
Михаил Мясникович. Фото из архива
Форум регионов Беларуси и России Новости темы Форум регионов Беларуси и России
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Крупнейшим событием этой осени обещает стать V Форум регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилеве 10-12 октября. В областном центре ожидают более 20 российских губернаторов. География широкая - от Московской области до Ханты-Мансийского автономного округа. Приедут в Могилев и 17 руководителей представительных органов власти регионов России. Планируется, что в этом году будет подписано более 70 документов о сотрудничестве - на межправительственном, областном и районном уровнях. Форум регионов традиционно проводится под эгидой верхних палат белорусского и российского парламентов. Об особенностях и ключевых темах нынешнего, юбилейного форума, перспективах двустороннего сотрудничества в АПК и гармонизации законодательств в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

- Михаил Владимирович, несколько дней остается до юбилейного V Форума регионов Беларуси и России. В чем его особенности? Какое значение в целом имеет форум для укрепления связей между двумя странами?

- Форум регионов - это ключевой проект регионального сотрудничества Беларуси и России, эффективная площадка для партнерского диалога по вопросам экономической интеграции и межрегионального сотрудничества. Это и инструмент обратной связи: возможность услышать мнения с мест и предложения руководителей регионов, представителей органов местного самоуправления. Тематика основных и сопутствующих мероприятий форума охватывает важнейшие аспекты двусторонней повестки: продовольственная безопасность, согласованная промышленная и социально-экономическая политика, кооперация в сфере высоких технологий и инноваций, молодежная политика.

За годы существования Союзного государства Беларусь и Россия достигли высокого уровня промышленной и научно-технической кооперации. И резервы не исчерпаны. Наша задача заключается в том, чтобы не только сохранить динамику двустороннего взаимодействия, но и заметно прибавить к тому, что имеем. Об этом будем говорить на предстоящем форуме. Важный элемент этой работы - унификация и гармонизация национальных законодательств. Именно этот процесс может обеспечить функционирование единых рынков, свободу передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы - те стратегические цели, к которым мы стремимся.

Центральным событием V Форума регионов станет пленарное заседание на тему "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства", которое пройдет с участием президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина. Эта тема выбрана не случайно, ведь связи между регионами становятся все более значимым фактором укрепления белорусско-российского партнерства - в торгово-экономической сфере, науке, образовании, здравоохранении и других областях.

Секции будут работать по пяти тематическим направлениям: аграрная политика, развитие цифровой экономики, международная деятельность и экономическая безопасность, унификация и гармонизация законодательства, социальная и гражданская активность молодежи. Значимым элементом программы форума станет заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству, участники которого обсудят не только перспективы укрепления межпарламентских связей, но и роль парламентского измерения в развитии двусторонних отношений.

Важно, что в проект итогового документа форума включены предложения и инициативы, озвученные на неделе интеграции в Могилевской области, слете студенческих отрядов, молодежном форуме, заседании союзов женщин Могилевской и Тульской областей и других.

- Когда говорят об эффективности форумов регионов, акцент нередко делают на суммах контрактов.

- Безусловно, ведь это важная составляющая программы форума. В этом году в нее впервые включен Совет делового сотрудничества, который соберет руководителей субъектов хозяйствования двух стран. Такие встречи содействуют не только укреплению бизнес-контактов, сближению наших позиций по многим вопросам, но и придают импульс совместным проектам. Здесь у нас большой потенциал.

Полагаю, нам следует более интенсивно развивать промышленную кооперацию, активнее взаимодействовать в инвестиционной сфере, переходить к масштабным союзным проектам, в том числе региональным. Перспективными в этом плане являются такие направления, как большая химия, электроника, фармакология, биотехнологии, IT-индустрия и другие. В союзные проекты можно привлекать и компании из третьих стран.

Тот факт, что с каждым годом число подписанных на форуме коммерческих контрактов и соглашений растет, говорит о востребованности этой площадки. К примеру, если на II Форуме регионов в Сочи было заключено контрактов на общую сумму $230 млн, на третьем в Минске - уже более чем на $300 млн, на четвертом в Москве - свыше $400 млн. За время проведения форумов подписано 139 соглашений о сотрудничестве, заключено экспортных коммерческих контрактов на сумму более $930 млн. Все это в конечном счете работает на укрепление экономического потенциала наших стран, способствует созданию новых рабочих мест и росту благосостояния людей.

В этом году об объеме подписанных контрактов говорить пока преждевременно, работа продолжается. Но большинство регионов Беларуси прибавляют к прошлогодним объемам.

- Какими вам видятся перспективы сотрудничества Беларуси и России в сельском хозяйстве? В 2010 году была одобрена Концепция единой аграрной политики. Не пора ли модернизировать этот документ или предложить новый?

- Согласованная агропромышленная политика должна проводиться на основе принципов равенства и учета интересов обеих сторон. В Союзном государстве проделана серьезная работа в этом направлении. Принят ряд соглашений по формированию единых подходов в области регулирования качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, создана определенная правовая база в сфере агропромышленного комплекса. В Союзном государстве апробирована практика подготовки прогнозных балансов по основным группам продовольствия, выработки единых правил государственной поддержки сельского хозяйства и единых подходов к ветеринарному и фитосанитарному контролю.

Полагаю, в дальнейшем совместные усилия должны быть направлены на удовлетворение потребностей общего аграрного рынка, а также наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. С учетом этого нашим странам важно продолжить работу по согласованию действий по защите интересов сельхозпроизводителей, договориться о конкретных шагах по обеспечению ветеринарного и фитосанитарного контроля на основе единых требований и правил. Все эти темы станут предметом обсуждения на предстоящем форуме.

Речь также пойдет о поддержке аграрного образования и науки, развитии социальной инфраструктуры и улучшении жизни на селе, перспективах формирования инновационных систем животноводства, создании единых специализированных селекционно-генетических центров.

- Одно из секционных заседаний форума будет посвящено сотрудничеству регионов в контексте развития цифровой экономики. Чем в этом плане Беларусь и Россия могут быть полезны друг другу?

- Цифровизация экономики - это не просто модный тренд, а условие глобальной конкурентоспособности современных экономик. В Беларуси сформированы и успешны целые школы в IT-сфере. Тысячи людей обладают уникальными знаниями и опытом, а компании имеют стабильные контракты. Но эта область деятельности развивается очень бурно, повсеместно востребована, и довольствоваться старым багажом недопустимо. Надо серьезно совершенствоваться. Безусловно, это взаимовыгодный процесс, ведь нам есть чем поделиться друг с другом.

Среди ключевых направлений - отработка задач информационной безопасности, общих правил безопасности в цифровой среде, унификация подходов к регулированию цифровых активов, гармонизация законодательной базы, в том числе создание единого правового пространства в сфере цифровой экономики. Предстоит также сконцентрировать ресурсы и кадровый потенциал для реализации цифровых проектов в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте.

- Как вы оцениваете степень гармонизации законодательства в Союзном государстве? Какие шаги в этом направлении важны принципиально?

- Одна из целей Договора о создании Союзного государства - формирование единого экономического пространства. А гармонизация и унификация законодательства являются средствами ее достижения. В данном направлении сделано немало, в Союзном государстве обеспечены равные права граждан в ключевых сферах жизни, таких как труд, социальная защита, образование, здравоохранение и др. Отдельные отрасли законодательства, например, гражданское, трудовое, в целом уже гармонизированы, то есть в них закреплены схожие подходы к правовому регулированию.

Большую роль в процессе сближения законодательства сыграла евразийская интеграция. Она позволила в значительной степени унифицировать и гармонизировать многие важные сферы: таможенное регулирование, государственные закупки и другие. Но это стало возможным в том числе благодаря той огромной работе, которая была проведена в Союзном государстве.

Потенциал дальнейшего сближения имеется. Но мы не рассматриваем этот процесс как самоцель. Важно определить те сферы, гармонизация и унификация которых даст нашим странам обоюдную выгоду: будет способствовать усилению инвестиционного потенциала, производственной кооперации и, самое главное, улучшит жизнь наших граждан.

Сейчас разрабатывается Концепция сближения законодательства государств - участников Договора о создании Союзного государства. Совет Республики очень активно работает над этим документом. Внесены конкретные и, что важно, системные и взаимовыгодные для сторон предложения. Об этом и новых идеях я планирую говорить в своем выступлении на форуме 12 октября. Полагаю, что и другие участники активно готовятся. Будет интересно.

Светлана САВКО,

БЕЛТА.-0-

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Теги
Беларусь, Мясникович, Россия, сотрудничество, форумы
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