ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Белагро-2018"

Международная специализированная выставка "Белагро-2018" начала работу в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района.

Итоги работы промышленности, науки и аграрного сектора представлены на "Белагро-2018" - Русый "На выставке "Белагро-2018" мы можем увидеть своеобразный отчет о том, что сделали наши промышленники, ученые, аграрии. Выставка стала своего рода новой Зеленой неделей у нас в Беларуси", - сказал Михаил Русый.

Участие в выставке принимают 536 компаний из 28 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Польша, Россия, США, Украина, Финляндия и другие.

Фото Оксаны Манчук

(Слева направо) выставку открывают губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, министр промышленности Виталий Вовк, заместитель премьер-министра Владимир Семашко, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский, заместитель премьер-министра Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц

Техника "Амкодор" вы выставке "Белагро-2018"

Комбайн "Палессе GS 2124" производства "Гомсельмаш"

Трактор "Беларус"

Трактор-трансформер МТЗ