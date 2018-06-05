ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Белагро-2018"

Международная специализированная выставка "Белагро-2018" начала работу в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района.
Участие в выставке принимают 536 компаний из 28 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Польша, Россия, США, Украина, Финляндия и другие.
Фото Оксаны Манчук
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