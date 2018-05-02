ФПБ предлагает пересмотреть модель формирования зарплаты у бюджетников

2 мая, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Модель формирования зарплаты у бюджетников должна быть пересмотрена. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня необходимо полностью пересмотреть модель формирования заработной платы (у бюджетников. - Прим. БЕЛТА). Она очень громоздкая. Очень сложно без специальной подготовки разобраться, как вообще формируется эта заработная плата", - сказал Михаил Орда.

Профсоюзы выступают не только за пересмотр модели формирования зарплаты бюджетников, но и за ее повышение. "Это люди, которые занимаются социальным обслуживанием, те категории, которые сегодня нуждаются в дополнительном внимании в вопросах заработной платы", - подчеркнул председатель ФПБ.

По его словам, в первую очередь в этом нуждается низкооплачиваемая категория работников.

"Президентом четко и жестко было сказано, что все поручения главы государства даны, и они должны быть выполнены незамедлительно, эти вопросы должны быть решены", - отметил Михаил Орда.-0-