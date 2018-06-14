ФПБ проверит готовность сельхозпредприятий к уборочной кампании

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Техническая инспекция труда Федерации профсоюзов Беларуси проверит готовность сельхозпредприятий к проведению уборочной кампании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Мониторинги начнутся 15 июня. Технические инспекторы труда ФПБ, представители областных и районных объединений профсоюзов планируют посетить все сельхозорганизации страны. Они проверят, как работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, как организовывается доставка горячего питания и питьевой воды. Особое внимание уделят тем регионам, где в 2017 году выявлены факты некачественной организации питания работников, занятых на жатве. Представители профсоюзов проведут мониторинг состояния санитарно-бытовых помещений и душевых, мест для приема пищи, обратят внимание на соблюдение правил охраны труда во время ремонтных работ и соответствие эксплуатируемой техники требованиям безопасности.

"Уборочная кампания в нашей стране, как правило, стартует в июле, но активная подготовка к ней в организациях АПК идет уже сейчас. Мы намеренно проводим мониторинги за месяц до начала жатвы, чтобы у предприятий было время исправить все недочеты и нарушения, а работники могли выполнять свои обязанности в безопасных и комфортных условиях, чтобы с самого первого дня уборки у них не возникало проблем с питанием, водой, спецодеждой", - отметил главный технический инспектор труда ФПБ Александр Зайцев.

По результатам проверок техинспекция труда выдаст нанимателям рекомендации с установленными сроками устранения выявленных нарушений. О результатах они обязаны проинформировать ФПБ.-0-