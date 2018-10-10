Гарантийный депозит для организаторов азартных игр в интернете может составить $1 млн

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гарантийный депозит для организаторов азартных игр в интернете предлагается установить в размере $1 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства по налогам и сборам.

Организатор азартных игр, открывший виртуальное игорное заведение, обязан будет обеспечить наличие денежных средств на специальном счете в банке или небанковской кредитно-финансовой организации Беларуси - это предусмотрено указом от 7 августа 2018 года №305 "О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса". Специальный счет является своеобразным фондом, предназначенным для своевременного перечисления (перевода) организатором азартных игр выигрышей (возврата несыгравших ставок), а также уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней и иных обязательных платежей.

Международный опыт свидетельствует, что требования к финансовой состоятельности организаторов азартных игр в той или иной форме предъявляются практически во всех странах, в которых на законодательном уровне разрешен игорный бизнес онлайн. Например, в Чехии оператор азартных игр в онлайне обязан иметь гарантированное обеспечение в 1,1 млн евро. В Италии организаторы таких игр обязаны выплатить государственной организации Автономной администрации государственных монополий (ААMS) гарантию банка в 1,5 млн евро. Требования к финансовой состоятельности организаторов азартных игр также есть в Эстонии, Литве, Армении, Грузии, Латвии, Словакии.

Принимая это во внимание и учитывая международный опыт в данной области, МНС полагает целесообразным закрепить в постановлении Совета Министров норму, по которой организатор азартных игр обязан будет обеспечить наличие на первое число первого месяца каждого квартала на специальном счете денежных средств в размере 90 тыс. базовых величин (1 БВ равна Br24,5). 90 тыс. базовых величин составляют сумму, равную Br2205 тыс. (в эквиваленте это около $1 млн).-0-