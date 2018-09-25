Гендиректор БелАЗа не исключает создание самосвала грузоподъемностью 550 т

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор БелАЗа Петр Пархомчик не исключает создание в будущем самосвала грузоподъемностью 550 т. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Петр Пархомчик отметил, что производство 450-тонника создало базу для повышения класса грузоподъемности выпускаемых самосвалов. "Расти сможем после того, как появится шина, которая выдержит большую нагрузку. Разработкой новой шины занимается японская компания. По нашей информации, такая шина должна появиться в ближайшие 2-2,5 года. Возможно, еще год понадобится на испытания шины. После этого компания будет готова нам ее предложить. Это будет 550-560-тонник", - сказал он.

У самосвала грузоподъемностью 450 т сдвоенные передние колеса, что позволяет выдержать рекордный вес. Эта машина вместе с грузом весит 810 т. При этом допустимы краткосрочные перегрузки в пределах 10%, или 80 т. При длине самосвала 20,5 м радиус его разворота составляет всего 19,7 м за счет двух независимых мостов - переднего и заднего.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - промышленное производство карьерного и специализированного транспорта с использованием инновационных технологий. За 70-летнюю историю предприятия выпущено более 500 различных модификаций карьерных самосвалов и машин специального назначения, собрано 146 тыс. единиц техники, география поставок насчитывает 80 стран. Сегодня предприятие имеет самую широкую линейку самосвалов в мире.-0-